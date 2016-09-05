Başbakan Yıldırım Sur'da incelemelerde bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde incelemede bulunduğu bir binanın duvarına harç koyup, taş döşeyerek rehabilitasyon çalışmalarını başlattı.

Başbakanlık Basın Merkezi, Yıldırım'ın dün Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki incelemelerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ile Sur ilçesinde incelemelerde bulunan Yıldırım, Sur'da yapılacak çalışmalarla ilgili Bakan Özhaseki'den bilgi aldı. Yıldırım, bir binanın duvarına harç koyup taş döşeyerek rehabilitasyon çalışmalarını başlattı.