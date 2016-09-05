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Başbakan Sur'da incelemelerde bulundu

  • AA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 12:51
Başbakan Yıldırım Sur'da incelemelerde bulundu
Başbakan Yıldırım Sur'da incelemelerde bulundu

Başbakan Binali , 'ın Sur ilçesinde incelemede bulunduğu bir binanın duvarına harç koyup, taş döşeyerek rehabilitasyon çalışmalarını başlattı.

Başbakanlık Basın , 'ın dün 'ın Sur ilçesindeki incelemelerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ile Sur ilçesinde incelemelerde bulunan Yıldırım, Sur'da yapılacak çalışmalarla ilgili Bakan Özhaseki'den bilgi aldı. Yıldırım, bir binanın duvarına harç koyup taş döşeyerek rehabilitasyon çalışmalarını başlattı.