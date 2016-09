Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den dünyaya bu mesajları verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında birçok konuda önemli mesajlar verdi. Zirve boyunca birçok ülke liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeki en önemli başlıklar terörle mücadele, Suriye ve Fırat Kalkanı operasyonu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede ateşkesin ilan edilmesi için bir çalışma içindeyiz. Kurban Bayramı öncesi bu ateşkes sağlansın, Halep halkı bombalardan kurtulsun istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye krizi, bir yandan ülke içinde can kayıpları ve terör örgütlerinin faaliyetleri, diğer yandan da tetiklediği sığınmacı dramıyla dünyanın kanayan yarası olmayı bugün de sürdürüyor. Batı ülkelerinin bilhassa sığınmacı sorununda takındıkları güvenlikçi ve hatta ırkçı tavır insanlık adına utanç vericidir. Şu an itibarıyla Suriye'de öldürülenlerin sayısı 600 bini aşmıştır. 600 bin insanın öldürüldüğü bir yerde hala katil Esed'in görevinde kalmasını, durmasını savunmak bana öyle geliyor ki insanlık adına bizler için utanç vericidir." dedi.

"Terörizm ve mülteci sorunu Antalya G20 zirvesinde gündeme getirdiğimiz bir konuydu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'deki G20 Zirvesi'nin ardından basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle oldu:

Mülteci sorunu konusunda malesef iyi bir sınav verilemedi hala da verilemiyor.

Prensipte kimsenin karşı çıkmadığı teklifin hayata geçirilmesi konusunda hiçbir devlet somut bir adım atmamıştır.

"ESED'İ SAVUNMAK UTANÇ VERİCİDİR"

Türkiye yardım gelse de gelmese de yardım etmeye evsahipliği yapmaya devam edecektir.

Şimdi de terörizm konusuna geliyorum. Terörizm her geçen gün dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor.

15 Temmuz kanlı dearbe girişimi de terörün başka bir biçimidir. PKK, YPG, PYD ve DAEŞ ile mücadele eden Türkiye bu kez TSK'nın içine girmiş teröristlerle mücadele etti.

"15 Temmuz kanlı darbe girişimi terörün başka bir biçimidir"

Böyle bir saldırı karşısında her meslekten her kökenden ülkemizin her bölgesinden 241 insanımız şehit olmuştur.

Ben milletimle iftihar ediyorum. Zira 4-5 günlük tatil için bir yerdeyken bu darbe girişimi olduğundan oradan sadece cep telefonuyla 4 ayrı tv kanalından halkıma seslendim.

Kendilerini meydanlara çağırdım. Ve 81 vilayette tüm halkımız meydanlara yürüdü. Ben havalimanına indiğimde on binlerce insan orada bekliyordu.

Onlar tanklardan F16'lardan korkmuyordu. Kadınlar vardı gençler vardı bundan dolayı parçalanan hanım kardeşlerim vardı. Bu bir demokrasi mücadelesiydi.

Milletimizin cesareti, devletimizin hızla refleks vermesi sayesinde bastırılan bu darbe girşimi terör örgütlerinin cürretini ne kadar artırabileceğinin bir örneğidir.

"Suriye'de öldürülenlerin sayısı 600 bini aşmıştır"

"FETÖ KÜRESEL BİR ŞEBEKE"

FETÖ'nün krüesel bir şebeke olduğu unutulmamalıdır. Tüm dünyayı duyarlı olmaya davet ediyorum. 15 Temmuz'da bzim başımıza gelen felaket yarın sizin başınıza da gelebilir.

Terör bumerang gibi döner aynı şekilde o ülkeleri de vurur. DAEŞ'İ PKK'yı PYD YPG ve FETÖ'yü ayrı tutan anlayışı terketmeliyiz. Biz ne pahasına olursa olsun terörizmle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmekte kararlıyız.

Türkiye'nin Cerablus operasyonu bu konudaki kararlılığımızın yansımasıdır.

Biz G20 platformunun küresel sorunların çözümü konusunda daha etkin olmasını arzu ediyoruz. Bunun yolu ülkelerin taahhütlerini yerine getirmelerinden geçiyor.

Madem aynı geminin içindeyiz bu geminin ilerlemesi ortak sorumluluk yüklememizle mümkündür. Sorumluktan kaçmalar kesinlikle kabul edilemez.

Çin Devlet Başkanı ile verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çinli dostlarımızla küresel sorunlara karşı anlayış içinde olduk.

Enerji alanında yeni ve önemli işbirliklerinin altyapısını oluşturuyoruz. 4 anlaşmanın imzalanmasına refakat ettik.

LİDERLER ZİRVESİ

Ayrıca Obama ve Putin ile Merkel ile Ban Ki Moon ile Prens Muhammed bin Selman ile ve daha birçok liderle zirve oturumları devam ettiği süre içerisinde ikili görüşmeler yaptık.

Ayrıca Hollande Renzi ve Merkel ile dörtlü bir zirve gerçekleştirdik.

Ülke liderleri ve kurum temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunduk. İkili ve bölgesel görüşmelerin yapıldığı görüşmelerin faydalı geçtiğine inanıyorum.

Çin halkını özellike tebrik ediyorum.

SORU-CEVAP

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ATEŞKES

Suriye'yle ilgili olarak Çin Halk Cumhuriyeti ile görüşmelerimiz oluyor. Fiili olarak Çin Halk Cumhuriyeti ile işbirliği söz konusu değil. Koalisyon güçleriyle işbirliğimiz var. Şimdi Rusya ile Halep bölgesinde işbirliğini geliştiriyoruz. Bölgede ateşkesin ilan edilmesi için bir çalışma içindeyiz. Kurban Bayramı öncesi bu ateşkes sağlansın, Halep halkı bombalardan kurtulsun istiyoruz.

CERABLUS DAİŞ'TEMİZLENDİ

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarımız Suriye'nin toprak bütünlüğüne müdahale değil. Cerablus bizim sınırımızdır. Aylardır topraklarımıza oradan roket atışları yapılmaktadır. En son bir düğünde bir çocuğun bedenindeki bombalar patlatılmıştır. Ben yaralıları hastanede ziyaret ettim. Bu olay bizim için başlangıç olmuştur ve Cerablus'a ılımlı muhalifler ile birlikte girdik. Cerablus'tan DAİş'i attık. Şimdi oraya Cerablus'un kendi halkı yerleşti.

Bir de kilis'in karşsıında Rai var. Orada da ılımlı muhaliflerle birlikte orası da DAİŞ'ten temizlendi. Fırat'a kadar birleştirildi. Şimdi Suriye'den kaçmak isteyenler kendi topraklarında daha rahat bir şekilde yaşayabilecekler.

TARİHİ İPEKYOLU HATTI

3. Köprü ile kamyonlar ve tırlar Pekin'den çıkıp Londra'ya ulaşabilir. Şimdi aynı köprünün üzerinden bir de yüksek hızlı trenler geçecek. Tüm bunların yanında bir de Kars Tiflis Bakü hattıdır. Bu hatta Çin ile birleştirilecek. Bu da İpekyolu'nun hattıdır. Bir diğer projede Kars Edirne hattıdır. Bu hattı da bitirebilirse Pekin Londra hattı çok daha güçlü hale gelecektir.

"BENİM 4 TANE ESASIM VAR"

Tabi bu her toplumda değer yargılarını oluşturanlara göre değişir bana sorarsan benim 4 tane esasım var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... 4 tane başlık var.