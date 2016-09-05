FETÖ, ABD için de bir tehdittir

53'üncü Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA) Kongresi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, özellikle Chicago çevresinde etkili Amerikalı Müslümanlarla bir araya geldi. İslam medeniyetinin bugün iki büyük tehditle karşı karşıya kaldığını kaydeden Kurtulmuş, bir yandan İslamofobi lobisi öte yandan da DAEŞ gibi terör örgütleri ile Müslümanların kıskaca alınmak istendiğini ifade etti. Türkiye'nin bir yandan PKK ve DAEŞ gibi iki terör örgütüne, diğer yandan FETÖ'ye karşı mücadele verdiğine dikkati çeken Kurtulmuş, FETÖ'nün sadece Türkiye'de ulusal güvenliği tehdit eden bir yapı gibi görülmemesi gerektiğine işaret etti. Kurtulmuş, "FETÖ, sadece Türkiye için değil, ABD de dahil, bulunduğu tüm ülkeler için bir tehdittir" ifadesini kullandı. "Bu tür sapkın örgütlerden gençlerimizi korumalıyız" diyen Kurtulmuş, Müslümanların kendi kurumsal yapılarını sağlıklı şekilde inşa etmelerinin ve var olanların zenginleştirilmesinin önemine işaret etti.



BEYAZ SARAY SORUSU

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan da 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşananların ABD'de yaşanması halinde neler olabileceğini herkesin düşünmesi gerektiğini belirterek "ABD'de Beyaz Saray ve Kongre bombalansa, ABD Başkanı Obama'nın hayatına kastedilmiş olsa neler olurdu bir düşünün.Bu yapı Hıristiyanlıktaki bazı gizli tarikatlara benziyor" dedi.