İHH Cerablus'ta her gün 8 bin kişiye yemek dağıtıyor

TSK'nın Cerablus'a yönelik başlattığı "Fırat Kalkanı" operasyonları devam ederken, DAEŞ'in Cerablus'tan çıkmasıyla beraber evlerine geri dönen Cerabluslulara (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından günlük 8 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor. İHH ayrıca, 35 bin ekmek kapasiteli mobil fırını da hizmete soktu.

Yaklaşık 3 yıldan bu yana DAEŞ'in elinde bulunan ve bu yüzden insani yardımın ulaşamadığı Cerablus'ta hayatın normale dönmesiyle insani yardımlardan ulaşmaya başladı. İHH yetkilileri 3 gündür mobil aşevi ve insani yardım malzemelerinin bulunduğu araçlarla Cerablus'a girildikten sonra başta şehir merkezi olmak üzere köylere de yardım ulaştırmayı çalıştıklarını söyledi.

İHH acil yardım ekibi, kurulan mobil aşeviyle günde Cerablus'ta günlük 8 bin kişiye sıcak yemek dağıtılmasının yanında, evlere, içinde pirinç, yağ, mercimek nohut ve şeker bulunan gıda paketleri de dağıtılıyor.