Selam Tevhid  kumpası davasında şok gelişme

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Selam Tevhid kumpası davasının Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görülmeye başlanacak 54 Hakim-Savcıya ilişkin dosya ile birleştirilmesini talep etti. Daire karşı çıkınca dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderildi. Yargılamanın nerde yapılacağına Genel Kurul karar verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, çok sayıda devlet büyüğü ve binlerce kişinin dinlenmesine sebep olan Selam Tevhid kumpası ile ilgili 19'u tutuklu 84 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir süredir devam eden yargılamada yeni bir gelişme yaşandı. Heyet dosyaya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bakması için talepte bulundu.

54 HAKİM VE SAVCININ DOSYASI YARGITAY'DA

Geçtiğimiz günlerde Selam Tevhid kumpasının yargı ayağını yürüttükleri gerekçesiyle haklarında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açılan ve yakalama kararı çıkarılan 54 hakim-savcının dosyası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne ulaştı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin son yargılama kararını vermesi ardından Daireye ulaşan dosyada, yargılamayı başlatmak üzere işlem yapılıp esas numarası verildi.

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UYUŞMAZLIK OLUŞTU

Bu gelişme üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi her iki dosya arasında illiyet bağı bulunduğu gerekçesiyle sağlık bir yargılama yapılabilmesi için dosyayı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne göndermek istedi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi buna karşı çıktı ve muvaffakiyet vermedi. Bunun üzerine uyuşmazlık oluştu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de uyuşmazlığın çözülebilmesi için dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderdi. Dosyanın hangi mecrada ele alınacağına ilişkin son kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu karar verecek.

MİT TIRL'LARI DOSYASI GİBİ

Bilindiği gibi MİT TIR'larının yasadışı durdurulması ile ilgili yargılamada da benzer bir süreç yaşanmış İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR'larının durdurulması olayında aktif rol oynadıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 5 yargı mensubunun Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde yargılanmaya başlamaları üzerine dosyayı bu daireye göndermişti. Bu dosyada birleştirme kabul edilmişti.