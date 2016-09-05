Siirt'te terör operasyonu: 3 tutuklama

Siirt'te, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerce 15 Temmuz'da Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği başta olmak üzere çeşitli noktalarda güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve roketli saldırı gerçekleştirilmesi olayında teröristlere yardım ve yataklık ettiği tespit edilen B.D. ile terör örgütü propagandası yapan K.K. ve M.K'nin düzenlenen oprasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tutuklandığı kaydedildi.