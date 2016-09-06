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5 gün içinde 187 terörist öldürüldü

  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 07:06 Güncelleme Tarihi: 6.9.2016 07:15
5 gün içinde 187 terörist öldürüldü
5 gün içinde 187 terörist öldürüldü

’ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen harekâtında PKK’nın üst düzey yöneticileri öldürüldü.

'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen harekâtı sonucunda, aralarında terör örgütü lider kadrosunun da bulunduğu 30 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi. Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde ise, güvenlik güçleri bölücü terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurdu. Çukurca kırsalında devam eden "Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin" operasyonunda teröristler adeta kaçacak delik aradı. Taaruza geçen ve polis, şu ana kadar en az 157 teröristi etkisiz hale getirdi. Ayrıca, Çukurca kırsalında düzenlenen hava harekâtında 6 hedef imha edildi.