ABD’ye “Çekilmezse YPG’yi de temizleriz” mesajı verilecek

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile Azez-Cerablus hattını terör örgütü DAEŞ'ten temizlemesi ABD'yi harekete geçirdi. ABD Savunma Bakanı Asthon Carter, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan görüşme talep ederken, ikili Londra'da bir araya gelecek. Carter'ın YPG'ye dokunulmaması için Bakan Işık'tan randevu talep ettiği belirtilirken, Bakan Işık ise terör örgütü YPG konusunda Türkiye'ye verilen sözleri hatırlatarak "Çekilmezse YPG'yi de temizleriz" mesajı verecek. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, perşembe günü İngiltere'de gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Barışını Koruma Toplantısı'na katılacak. Ülkelerin savunma bakanlarının katılacağı Londra'daki toplantıda en dikkat çeken detay ise Bakan Fikri Işık ile ABD Savunma Bakanı Asthon Carter arasındaki görüşme olacak. Türkiye'nin Fırat Kalkanı ile Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarını temizlemeye başlaması, bölgede PKK kuşağı oluşturulması planlarını suya düşürmüştü. Carter-Işık görüşmesinde Fırat Kalkanı ile elde edilen başarı hatırlatılarak DAEŞ terörünün sınırdan uzaklaştırılmasının önemine dikkat çekecek. Işık ayrıca Türkiye'ye verilen ve yerine getirilmeyen sözleri hatırlatarak, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin de Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerektiğini güçlü şekilde vurgulayacak.