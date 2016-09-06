Alanya'da 13 belediye çalışanı FETÖ'den gözaltında

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde belediyede görevli 13 kişi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün gece saatlerinde operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Alanya Belediyesi'nde görevli 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Levent Uğur, Hüseyin Hüsnü Birer, Hasan Gülerer, Hüseyin Türker, Hamdi İlker Şenkal, Ali Yavuz, Serdar Avcı, Hasan Akın, Lokman Çalış, Ali Sevimler, Cem Çaycoşar, Filiz Karaçıkay ile Naci Uzunsakal'ın evlerinde, belediyedeki odalarında ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda bulunan belge ve hard disklere el konuldu.

13 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.