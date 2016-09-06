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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 21:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'in Hangcou kentinde G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'in Hangcou kentinde G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 03.05'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan havalimanında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valisi Mehmet Kılıçlar, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Türkiye'ye geldi.