Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Erdoğan, "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit yakınları ile ticari taşımacılık araçlarına ÖTV muafiyeti getiren ve Niğde Üniversitesi'nin ismini, Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak değiştiren yasayı onayladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6745 sayılı, Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanuna göre, şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyetinde kullanılan araçlar ile ticari yük taşımacılığında kullanılan araçların değiştirilmesi halinde söz konusu araçlar 30 Haziran 2019'a kadar ÖTV'den muaf tutulacak.



ŞEHİT YAKINLARINA ÖTV'SİZ ARAÇ:



Terörle mücadelede hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV alınmayacak.



ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KURULDU:



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanuna göre, Celal Bayar Üniversitesi'nin ismi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Niğde Üniversitesinin ismi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi'nin ismi, Munzur Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin ismi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin ismi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gedik Üniversitesi'nin ismi ise İstanbul Gedik Üniversitesi olarak değiştirildi.