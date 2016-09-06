Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bled Stratejik Forumu'na katılmak üzere geldiği Slovenya'da birçok ülke temsilcisiyle ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Başbakan Miro Cerar ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Pahor ile görüşmesinde, Slovenya'nın 15 Temmuz terörist darbe girişimine karşı gösterdiği dayanışması için teşekkürlerini iletti. Bakan Çavuşoğlu'nun Slovenyalı mevkidaşıyla görüşmesinde de FETÖ ile mücadele, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Çavuşoğlu, Slovenyalı yetkililere Avrupa'da sağduyudan yana net tavırları için de müteşekkir olduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, bu görüşmelerin yanı sıra Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ile de ikili görüşme yaptı. Görüşmede işbirliği konuları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca, mevkidaşını yeni kabinede görevine devam etmesinden dolayı kutladı.

Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoca ile de forum kapsamında bir araya gelen Çavuşoğlu, 15 Temmuz terörist darbe girişimi, FETÖ ve köklü işbirliği konularını görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko ve AGİT Genel Sekreteri Lamberto Zannier ile de ayrı ayrı bir araya geldi.