Dünya basınından Fırat Kalkanı Operasyonu’na övgü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Halep ilinin kuzeyinde terör tehditlerine karşı 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu'nda kısa sürede ana hedeflere ulaşılması dünya basınında da övgülerle yorumlandı. İşte batı medyasından çarpıcı alıntılar:
SURİYE’DE YENİ HEDEF EL BAB
REUT ERS: 'YPG köşeye sıkıştı'
Suriye'de harita değişti. ÖSO'nun Türkiye desteğiyle ilerleyişi, YPG'yi köşeye sıkıştırdı.
CNN: 'YPG'ye karşı kalkan oluşturuldu'
Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'na başladığından bu yana kendisi için DAEŞ ile YPG'nin eşit düzeyde tehdit olduğunu dile getiriyor. Sonuçta Türkiye, 30 yıldır terör örgütü PKK ile savaşıyor. Ve YPG'nin de PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu söylüyor. Sınırın DAEŞ'ten temizlenmesi aynı zamanda YPG'ye karşı da bir kalkan denilebilir.
EL CEZİRE: 'Erdoğan hedefi net ortaya koydu'
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'Temennimiz odur ki güneyimizde bir terör koridoru oluşmasın" sözleriyle Türkiye'nin hedefini net şekilde ortaya koydu.
WASHINGTON POST: "İlk kez DAEŞ'in NATO ile sınırı yok"
2013'ten beri ilk kez DAEŞ'in NATO ile sınırı yok. Türk ordusu örgütün dünyaya son erişim noktasını kesti. DAEŞ'in yenilgisi Türk ordusunun Suriye'ye girmesinden sonra kaçınılmazdı.
THE TIMES: "Türkiye DAEŞ'e darbe vurdu"
Türkiye sınırıyla bağlantısının kesilmesi DAEŞ için çok büyük bir stratejik ve sembolik darbe. Bu DAEŞ'e katılmak isteyen yabancıların da rotasını tıkayacak.
WALL STREET JOURNAL: "15 Temmuz'dan sonra büyük başarı"
Türkiye, beklenenden hızlı ve önemli bir zafer elde etti. Sınırdaki o alana erişimi kaybetmek DAEŞ'in tüm dünyaya terörist ihraç etmesini engelleyecek. Türkiye bir yılı aşkın bir süre önce bu planları yapmıştı. Özellikle bu zaferin 15 Temmuz'dan sonra gelmesi büyük başarı.
BBC: 'Türkiye ikmal yollarını da kesti'
DAEŞ'in sınırdaki varlığı son buldu. Türkiye'nin sağladığı ilerleme örgütün ikmal yollarını da kesti.
ARUTZ SHEVA: 'Türkiye güçlü görünüyor'
Türkiye'nin başarısı DAEŞ'e karşı, koalisyonla birlikte çalışmasından sonra Suriye'nin kuzeyinde toprak kazanan YPG'ye darbe indirecek. YPG'yi terörist olarak gören Ankara bu yaklaşımıyla YPG'yi DAEŞ'le mücadelede kilit bir müttefik olarak değerlendiren ABD'den ayrışıyor. İki haftadan kısa bir süre içinde elde edilen hızlı başarıyla Türkiye, daha güçlü görülüyor.