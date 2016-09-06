FETÖ operasyonunda 18 Emniyet mensubu adliyeye sevk edildi

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emniyette sorgusu tamamlanan 18 Emniyet mensubu adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma doğrultusunda önceki gün Emniyet Müdürlüğü'nde görevli şube müdürü K.A. ve Z.A, emniyet amiri Ç.Ç., komiser yardımcıları F.B., M.S., İ.A. ,A.A., A.B. ,A.D., M.H., Z.B., H.D., S.B., S.N.,H.Ş., D.Y., M.K. ve M.D. gözaltına alınmıştı.

Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.