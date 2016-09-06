FETÖ’den parmak izi ihaneti

"Firari imam" Adil Öksüz’ün kuzeni Remzi Öksüz’ün, Kilis Elbeyli'deki konteyner kentinin müdür yardımcılığını yaptığı sırada on binlerce mültecinin parmak izi bilgilerini ABD’ye gönderdiği ortaya çıktı.

İhanet şebekesinin yaptığı kirli işler bir bir gün yüzüne çıkıyor. FETÖ'nun Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ün kuzeni Remzi Öksüz'ün Kilis'in Elbeyli'deki mültecilerin bulunduğu çatır kentte satın alma ve kamp müdür yardımcılığı yaptığı öğrenildi. Elbeyli Konteyner Konaklama Kampı'na satın alma ve kamp müdür yardımcısı olarak atanan Öksüz'ün burada parmak izi ve kimlik bilgisi okuma sistemi ihalesi yaptırarak kampta kalan Suriyelilerin parmak izlerini topladığı ve bu bilgileri ABD'ye aktardığı öğrenildi. Konteyner kentte 2 yıla yakın görev yapan Adil Öksüz'ün amcasının oğlu Remzi Öksüz, görev yaptığı sürece içerisinde yapılan birçok ihaleyi FETÖ yandaşlarına vererek devletin parasıyla FETÖ'ye finans sağladığı tespit edildi.

İHALELERİ FETÖ'YE PEŞKEŞ ÇEKTİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevden alınan Remzi Öksüz'ün sırra kadem basarak, ortalıktan kaybolduğu ifade edildi. Öte yandan 15 Temmuz Darbesi girişimi sonrası Kilis AFAD müdürü İlhami Akgül de görevden alınmıştı.

MÜLTECiLERE AiT BiLGiLER PENSiLVANYA'DA

FETÖ'nün Hava Kuvvvetleri imamı Öksüz'ün kuzeninin, Elbeyli Konteyner kentinde satın alma ve kamp müdür yaptığı sırada kamptaki mültecilerin parmak izi ve kimlik bilgisi okuma sistemi olan Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi (AFKEN) ihalesi yaptırdı. AFKEN Sistemi ile Türkiye'deki Suriyelilerin parmak izi ve kimlik bilgileri alındığı sırada Öksüz'ün mültecilereait bilgileri ABD'nin Pensilavya'da yaşayan FETÖ elebaşına gönderdiği tespit edildi.

KUZEN ÖKSÜZ FİRARİ

Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ün amcasının oğlu Remzi Öksüz'ün 2015 yılında Hatay'ın Erzin İlçesi'ne mal müdürü olarak ataması yapıldı. 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası görevden alınan Öksüz firari olarak aranıyor.