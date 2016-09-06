FETÖ’nün finans kaynağı tutuklandı!

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında FETÖ'nün Nevşehir'de ki himmet adı altında paralarını toplayan finansmanı Mustafa Sözduyar ve yine örgütün Nevşehir'de ki etkin isimlerinden Ahmet Durak savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.