FETÖ'nün Kırıkkale 'bölge abisi' tutuklandı

Kırıkkale'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "bölge abisi" olduğu belirtilen kişi ile "il ablalarından" olduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı.

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "bölge abisi" olduğu belirtilen kişi ile "il ablalarından" olduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, örgütün "bölge abisi" olduğu öne sürülen Mehmet Merd ve eşi Tuba Merd ile "il ablalarından" olduğu iddia edilen öğretmen Fazile Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Merd ve Fazile Yılmaz tutuklandı, Tuba Merd ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Merd, 20 Ağustos'ta Ankara'da gözaltına alınmıştı.