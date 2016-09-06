FETÖ'nün 'mahrem imamları' tutuklandı

15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmada FETÖ'nün "mahrem imamlar" yapılanması ortaya çıkarıldı. MİT, asker ve polisten sorumlu "imamları" oldukları ileri sürülen 60 kişi tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında örgütün MİT, asker ve polisten sorumlu "imamları" oldukları ileri sürülen 60 kişi tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Akıncı 4. Ana Jet Üssünde görevli teğmenlerin ifadeleri doğrultusunda 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan, savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 72 şüpheliden 60'ı tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 40 şüphelinin ise firari olarak arandığı öğrenildi.

Haklarında tutuklama kararı verilen zanlıların, örgüt mensupları arasında "mahrem imam" olarak adlandırıldıkları, örgütün güvenlik bürokrasisinden sorumlu oldukları belirtildi. Bu kişilerin, MİT personeli, asker ve polislerin, örgütün çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri yönünde faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

BÜROKRASİDE FETÖ'NÜN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YÖNLENDİRİLDİLER

Ayrıca, "mahrem imamlar" adı verilen bu yapının, harp okulları, siyasal bilgiler ve hukuk fakülteleri ile Polis Akademisinden mezun olanları, bürokraside FETÖ'nün amaçları doğrultusunda yönlendirdikleri bildirildi.

Aralarında öğretmen, hakim, savcı, mühendis, Sayıştay denetçisi, komiser ve MİT personelinin bulunduğu "mahrem imam"ların hücre tipi örgütlendiği, kod isim kullandıkları ve örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandıkları kaydedildi.