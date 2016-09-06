FETÖ'nün üst düzey sorumlusu Bartın'da yakalandı

FETÖ’nün Türkiye genelindeki adliyelerde örgüt yapılanmasını kurduğu ve 24 ilin üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen Bilal Ünsal Bartın'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan ve örgütün üst düzey yöneticiliğini yaptığı iddia edilen Bilal Ünsal, Bartın'da yakalandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan Ünsal, Bartın'da saklandığı evde gözaltına alındı.

Ünsal, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir'e getirildi.

Ünsal'ın, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Türkiye genelindeki adliyelerde, FETÖ'ye yönelik yapılanmayı kurup, omurga sistemini oluşturarak örgüt adına uygulamalar yaptırdığı, erkek katiplere "Zekai", kadın katiplere "Zekiye" kod ismini verdiği ileri sürülen Ünsal'ın İç Anadolu Bölgesi imamlığını üstlendiği, aynı zamanda 24 ilin üst düzey sorumlusu olduğu iddia edildi.

Ankara Yenimahalle'de Diyanet'e bağlı olarak imamlık görevini yürüten Ünsal, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra kayıplara karışmıştı.