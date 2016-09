Genelkurmay Harekat Merkezindeki ayrıntılar

Sınırlarımızdaki terör unsurlarının temizlendiği Fırat Kalkanı operasyonunun yönetildiği Genelkurmay Harekat Merkezi'nden bazı fotoğraflar yayınlandı. Org. Hulusi Akar'ın bulunduğu görüntülerde bazı ayrıntılar dikkat çekti.

Sınırlarımızı ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden Terör örgütlerine karşı mücadele ve müdahalelerin yönetildiği Genelkurmay Harekat Merkezi'nden bazı fotoğraflar yayınlandı.

CERABLUS SOKAK SOKAK...

13 gündür her sabah Genelkurmay Harekat Merkezinde saat 6:30'da bu toplantı yapılıyor Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları operasyonları görüntülü brifingle her an takip ediyor.Harekat merkezinin yayınlanan fotoğraflarında komuta kademesinin arkasında duran haritalar mozaikleniş durumda. Arka tarafta yer alan haritalar Cerablus'a ait. İnsansız hava aracıyla çekilen görüntülerin birinde Cerablus'u tüm sokak, cadde ve kritik noktaları rahatlıkla görüntülenebiliyor.

İKİ KRİTİK İSİM SICAK BÖLGEDE

Terörü süpürme harekatının olduğu sıcak bölgede operasyonu 2. Ordu komutanı ve Özel kuvvetler komutanı yönetiyor.

KUZEY IRAK'TAN ANLIK...

K. IRAK DETAYI Hulusi Akar'ın önünde açık olan 4 ekrana yer alan ve insansız hava araçları tarafından iletilen görüntülerde sağ alttaki görüntü ise dikkat çekti. Gözcü insansız hava aracının gönderdiği bu görüntüde K.Irak yer alıyor. Komuta Kademesindeki komutanların önünde yer alan görüntüler sadece Suriye'ye ait değil.

