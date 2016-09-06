HDP İl Eş Başkan Yardımcısı tutuklandı!

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan HDP İl Eş Başkan Yardımcısı Talat Üzüm savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Siirt'te HDP İl Eş Başkan Yardımcısı Talat Üzüm, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan HDP İl Eş Başkan Yardımcısı Üzüm, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Üzüm "Terör örgütü üyesi olmak, örgüte yardım ve yataklık yapmak" suçlarından tutuklandı.