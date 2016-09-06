Le Monde: 'Bayık Kürtlere ihanet etti’

Fransız Le Monde Gazetesi PKK elebaşı Cemil Bayık'ın Kürtlere ihanet ettiğini yazdı. Gazete 'Bayık Esad ile anlaşarak Suriyeli Kürtleri çılgın ihtiraslarına kurban etti. YPG'yi de etnik temizlik için kullanıyor' dedi.

Fransa'da yayım yapan Le Monde Gazetesi'nde yer alan bir analiz yazısı "PKK'lı Cemil Bayık, Suriye'nin Kürtleri'ne nasıl ihanet etti" başlığıyla çıktı.

"KÜRTLERİ KURBAN ETTİ"

"Suriyeli Kürtler yeni bir ihanetin ağır bedelini ödüyor. PKK'nın lideri Cemil Bayık, kişisel ve çılgın ihtirasları için onları kurban etti" cümleleriyle başlayan yazıda Bayık'ın, Suriye lideri Beşar Esad'la anlaşarak ülkenin kuzeyinde fiili bir yönetim oluşturduğu belirtildi.

YPG ETNİK TEMİZLİK YAPIYOR! KÜRTLERE BİLE...

Jean-Pierre Filiu imzalı analizde YPG milislerinin, ele geçirdiği bölgelerde etnik temizlik uyguladığı, hatta muhalif Kürt sesleri susturmak için bile baskı uyguladığı kaydedildi.

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