MİT TIR'ları soruşturmasında 11 muvazzaf askere tutuklama talebi!

MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili FETÖ/PDY abileri ile irtibatı tespit edilen ve haklarında soruşturma yürütülen 11 muvazzaf asker tutuklamaya sevk edildi.

MİT TIR'larının durdurulması olayında Paralel yapıya bağlı 15 'memur FETÖ imamı' ile birlikte eylemi gerçekleştirdikleri belirlenen 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yürütülen soruşturmada operasyon gerçekleştirilmiş, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamındaki 15 şüphelinin darbe girişiminden tutuklu oldukları anlaşılmıştı. Bazı şüpheliler ise halen aranıyor.

Şüphelilerden Burçin Büyükikiz'in MİT TIR'larını durduran Hamza Celepoğlu'nun Kurmay Başkanı olduğu belirlenmiş, fakat operasyon kapsamında yakalanamamıştı. Tüm şüphelilerin MİT TIR'larının durdurulması olayında talimat verdikleri anlaşılan 16 sivil FETÖ imamı ile ortak hareket ederek eylemi gerçekleştiren askerler oldukları öğrenilmişti.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri bir süredir devam eden 11 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Başsavcı İrfan Fidan tarafından sorgu işlemleri gerçekleştirilen şüpheliler 'Anayasa'yı İhlal', 'Hükümete Karşı Suç', 'Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma' ve 'Askeri Casusluk' suçları kapsamında tutuklamaya sevk edildi.



Soruşturma kapsamında şüpheli olan Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun GATA'da tedavi gördüğü ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Şüphelilerin sorguları İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce gerçekleştirilecek.