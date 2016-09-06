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PKK propagandası yapan dergiye operasyon düzenlendi

  • AA
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 02:10
PKK propagandası yapan dergiye operasyon düzenlendi
PKK propagandası yapan dergiye operasyon düzenlendi

PKK terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Halk adlı derginin temsilciliğindeki 220 yasak yayın ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

PKK terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Halk adlı derginin temsilciliğindeki aramada, yasaklama kararı bulunan 220 yayın ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubelerince terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Özgür Halk dergisinin Konak ilçesinde bulunan bürosunda arama yapıldı.

PKK terör örgütünün amaç ve ideolojisini içeren terör örgütünün propagandası olarak kullanılan çok sayıda dergi kitap, gazete ve örgütsel doküman ele geçirildiği operasyonlarda, yayınlardan 220'si hakkında yasaklama kararı olduğu öğrenildi.

Derginin sorumlusu R.O, gözaltına alındı.