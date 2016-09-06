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PKK'ya ağır darbe!

  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 18:43
PKK'ya ağır darbe!
PKK'ya ağır darbe!

'ın Uludere ilçesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

'ta 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi. Alınan son dakika bilgilerine göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenik güçleri ile bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü. Bölgede operasyonlar sürüyor. İşte Şırnak'tan son dakika haberleri ve detaylar.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Besta Kuyu üs bölgesine PKK'lı teröristlerin sızma girişimi yapacağı istihbaratı alınması üzerine güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede diğer teröristlerin yakalanması için başlatılan destekli operasyon sürüyor.