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'te 2 terörist etkisiz hale getirildi!

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 19:49
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi!
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Valiliği, Eruh ilçesi Kuşdalı köyü kırsalında icra edilen operasyonda 2 teröristin ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca Eruh Kuşdalı köyü kırsalında patlayıcı madde getirileceği ihbarının alınması üzerine İl Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu olay ile ilgili Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.