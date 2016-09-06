Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Siirt Valiliği, Eruh ilçesi Kuşdalı köyü kırsalında icra edilen operasyonda 2 teröristin silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca Eruh Kuşdalı köyü kırsalında patlayıcı madde getirileceği ihbarının alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu olay ile ilgili Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.



