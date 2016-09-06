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sınırında 1632 kişi yakalandı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 15:16 Güncelleme Tarihi: 6.9.2016 16:03
Suriye sınırında 1632 kişi yakalandı
Suriye sınırında 1632 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, dün sınırında yasa dışı geçiş yapmak isteyen 1632 kişinin yakalandığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından, 'den 'ye yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 1611, Türkiye'den de 'ye yasa dışı geçiş girişiminde teşebbüsünde bulunan 21 olmak üzere toplam 1632 kişinin yakalandığı belirtildi. Bunlarla birlikte bir binek araç, 5 cep telefonu, 7 kimlik, 1 adet pasaport, 21 bin 500 Suriye Lirası, 1100 ABD Doları, 3 bin 700 TL ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca, 4 F-16 ile Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca devriye uçuşu icra edildiği kaydedildi.

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