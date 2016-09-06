Suriye sınırında 1632 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, dün Türkiye Suriye sınırında yasa dışı geçiş yapmak isteyen 1632 kişinin yakalandığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 1611, Türkiye'den de Suriye'ye yasa dışı geçiş girişiminde teşebbüsünde bulunan 21 olmak üzere toplam 1632 kişinin yakalandığı belirtildi. Bunlarla birlikte bir binek araç, 5 cep telefonu, 7 kimlik, 1 adet pasaport, 21 bin 500 Suriye Lirası, 1100 ABD Doları, 3 bin 700 TL ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca, 4 F-16 ile Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca devriye uçuşu icra edildiği kaydedildi.

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