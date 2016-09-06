Terk edilmiş minibüsten cephanelik çıktı

Van'ın Erciş İlçesi'nde bir evin yakınlarında terk edilmiş halde bulunan minibüste polisin yaptığı aramada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Erciş İlçesinde 4 gün önce polis ekiplerine terkedilmiş halde bulunan bir araç ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alıp, Van'dan bomba imha uzmanları çağrıldı. Özel harekat polislerinin de katılımıyla, terk edilmiş araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda araçta 4 roketatar başlığı, 4 roketatar sevk fişeği, 1 el bombası, 1 roketatar rampası, 1 sırt çantası, 1 CD, bir başka araca ait plaka ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

SİLAHLARINI ATIP KAÇMIŞLAR

Polis ekipleri araç ve çevresinde incelemesinin sürdürürken, aracın bulunduğu yerde bir çuval da dikkat çekti. Bomba imha uzmanları tarafından kontrol edilen çuvaldan şarjörü takılı 1 Kalaşnikof marka otomatik silah bulunduğu ve silahın atışa hazır durumda olduğu belirlendi.

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