Van’ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde şehit düşen 8 asker toprağa verildi. Şehit Enes’le nikâhlanan Demet Koçak, “Enes’im, yiğidim sana nasıl kıydılar” diye gözyaşı döktü

Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde şehit düşen 8 asker sabah saatlerindeki tören sonrası gönderildikleri memleketlerinde toprağa verildi.

ELLERİ KIRILSIN: Uzman Çavuş Enes Koçak (25), Sivas Kangal'da uğurlandı. Törende şehidin nikâh kıydığı, bayramdan sonra evlenmeyi planladığı nişanlısı Demet Koçak, güçlükle ayakta durdu. Koçak, "Enes'im, yiğidim sana nasıl kıydılar, elleri kırılsın. Enes'im cennete gitti" diye gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi Seray ise abisini asker kıyafetiyle karşıladı. Şehidin naaşı Sacayağı köyünde toprağa verildi. Jandarma Uzman Onbaşı Salih Tortum ise İstanbul'da uğurlandı. Şehidin cenazesi Fatih Camisi'ndeki namazı müteakip son yolculuğuna uğurlandı.

EVLATLIK VERİLDİĞİNİ 10 YIL ÖNCE ÖĞRENMİŞTİ: Jandarma Astsubay Üstçavuş Suat Petek Osmaniye'de toprağa verildi. Şehidin cenazesi, Kadirli Aydınlar köyündeki mezarlıkta toprağa verildi. Şehidin çocuğu olmadığı için halasına evlatlık verildiği, 10 yıl önce halasının ölümüyle gerçeği öğrendiği öğrenildi.

OĞLUMUN SİLAHINI BANA VERİN: Astsubay Kıdemli Çavuş Aydın Eryılmaz Balıkesir'de uğurlandı. Bir yandan gelinini teselli eden şehit annesi Hatice Eryılmaz, "Oğlumun silahını bana verin, ben de savaşırım" diyerek herkesi ağlattı. Törene şehidin silah arkadaşları da katıldı. Anne Hatice Eryılmaz'a sarılan şehidin arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. "Biz de senin oğlunuz" diyen askerlere anne Eryılmaz'ın cevabı, "Sen de benim oğlumsun" oldu.

1.5 YAŞINDAKİ OĞLU UĞURLADI: Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Elazığ'da uğurlandı. Şehidi, asker kıyafeti giyen 1.5 yaşındaki oğlu da uğurladı. Jandarma Üsteğmen Harun Parlak için Ankara'da tören düzenlendi. Kocatepe Camisi'ndeki törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli ile bakanlar Bozdağ, Kaya, Soylu ve Işık da katıldı. Parlak'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü. Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılıç Eskişehir'de, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Şengül ise Afyonkarahisar'da toprağa verildi.