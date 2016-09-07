15 Temmuz sonrası NATO’dan ilk ziyaret

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden 40 gün sonra başlayan Avrupa'dan Türkiye'ye ziyaretler devam ediyor. Bu kez de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile dayanışma için perşembe ve cuma günleri Ankara'da olacak. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Binali Yıldırım Stoltenberg'i kabul edecek. Görüşmelerde ise hem FETÖ ile mücadele hem de Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı da ele alınacak. Stoltenberg, ayrıca TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile de birer görüşme gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında Stoltenberg'e 15 Temmuz FETÖ darbe gecesinde yaşananlar da kapsamlı şekilde anlatılacak.