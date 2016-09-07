ARKADAŞINA GÖNDER 15 Temmuz sonrası NATO’dan ilk ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

15 Temmuz sonrası NATO’dan ilk ziyaret

  • ANKARA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016
15 Temmuz sonrası NATO’dan ilk ziyaret
15 Temmuz sonrası NATO’dan ilk ziyaret

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden 40 gün sonra başlayan Avrupa'dan 'ye ziyaretler devam ediyor. Bu kez de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ile dayanışma için perşembe ve cuma günleri Ankara'da olacak. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Binali Yıldırım Stoltenberg'i kabul edecek. Görüşmelerde ise hem FETÖ ile mücadele hem de Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı da ele alınacak. Stoltenberg, ayrıca TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile de birer görüşme gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında Stoltenberg'e 15 Temmuz FETÖ darbe gecesinde yaşananlar da kapsamlı şekilde anlatılacak.