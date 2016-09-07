41 işadamının mal varlığına el konuldu

FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, İhlas Holding eski Üst Yöneticisi Cahit Paksoy ile Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın da bulunduğu 41 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.

FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, İhlas Holding eski Üst Yöneticisi Cahit Paksoy ile Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın da bulunduğu 41 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.

120 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, bu şüphelilerden 102'si yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı ifade alma işleminin ardından serbest bırakılırken 85 şüpheli hakkında tutuklama, adli kontrol ve mahkemeden serbest bırakma işlemi gerçekleştirilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcılık, 85 şüpheli hakkında "FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet" ve"nitelikli dolandırıcılık" gibi suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle mal varlıklarına el koyma kararı verilmesini talep etti.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Talebi değerlendiren Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebinin kısmen kabulüne karar vererek, aralarında Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, eşi Yeliz Aktaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Aktaş, İhlas Holding eski Üst Yöneticisi Cahit Paksoy ile Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın da bulunduğu 41 şüpheli hakkında kuvveti suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/1. maddesi ile değişik Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi uyarınca tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

Mal marlıklarına el konulan diğer şüphelilerin isimleri ise şöyle:

"Hasan Sayın, Ali Ulvi Orhan, Gökhan Özdemir, Yasemin Duran, Hüseyin Hulki Akyol, Şiar Molovalı, Necati Erkan, İsmail Aksoy, Şermin Işıl Tezcan, Fuat Şimşek, Gülsüm Pendar, İsmail Korucu, Veli Tan Kirtiş, Zekeriya Akbulut, İlhan Altun, Ömer Faruk Tuna, Hüseyin Türkkan, Mehmet Kesim, İbrahim Sayın, Murat Sungurlu, Asım Sayın, Yunus Cengiz, Muhammet Kaya, Senih Tan, Alper Hıdımoğlu, Ali Rıza Kuzgun, Nevzat Hekimoğlu, Bilal Murat Tokay, Murat Okşak, İsmail Canan, Oya Sungurlu, Selim Kılıç, Hayrettin Uç, Fatih Kolcuoğlu, Rebil Metin Görgeç."

Soruşturma kapsamında, Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Fikret İnan ve Cahit Paksoy'un da aralarında bulunduğu 39 şüpheli tutuklanmıştı.

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