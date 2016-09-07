ABD'ye kaçmayı planlarken yakalandılar!

Çanakkale’de FETÖ soruşturması kapsamında polisin bir eve yaptığı operasyonla yakalanan 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler Mahallesi'nde FETÖ'nün hücre evlerinden biri olduğu iddia edilen adrese 27 Ağustos Cumartesi günü sabaha karşı operasyon düzenlemişti. 2 firarinin izini süren ekipler, eve yaptıkları baskında 13 kişiyi toplantı halinde yakalamıştı.

FETÖ OKULLARI İMAM HATİP'E DEVREDİLDİ

FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında 13 kişi gözaltına alınmıştı. Firari olan ve ABD'ye kaçma hazırlığı yaptığı ileri sürülen 2 şüphelinin üzerinde yeşil kart ile pasaport, evde ise örgüt içi kademeleri belirlediği iddia edilen 6 adet 1'er dolar ile bin dolar, 2 bin euro ve 9 bin TL, örgüte ait dokümanlar, örgüt içi şifreli konuşma programı ele geçirilmişti. Emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.