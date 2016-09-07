Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar kamu kuruluşlarından 778 personelin açığa alındığı, 580 personelin tutuklandığı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmış FETÖ/PDY mensubu bir grup tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin ardından, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun çeşitli katmanlarında, söz konusu çeteye mensup olanların yakalanıp adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda Adana genelinde 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle yapılan çalışmalar sonucunda; kamu kuruluşlarından 778 personel açığa alındı, 25 personel gözaltında, 580 personel tutuklandı, 375 personel adli kontrol altına alındı, 238 personel serbest bırakıldı ve 10 kişi aranıyor. 1088 kişi ise işten çıkarıldı.



Ayrıca; Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütüne (FTÖ/PDY) ait 1 vakıf üniversite, 52 özel okul, 2 sendika şubesi, 19 dernek, 1 vakıf, 3 yerel gazete ve 1 özel televizyon olmak üzere toplamda 79 kurum kapatılarak Hazineye devredildi. Özel EPC Hastanesi ve Özel Niv Göz Merkezi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca sözleşmeleri fes edildi.



FETÖ/PDY darbe soruşturmasıyla ilgili şahısların kurumsal göstergesi şöyle:

"Mülki İdare Amirinden 1 kişi açığa alınıp, işten çıkartılarak tutuklu bulunmaktadır.

Adana Valiliği'nden 1 kişi açığa alınmıştır.

Askeri personelden 20 kişi açığa alınmış, 1 kişi gözaltında, 37 kişi tutuklu, 12 kişi adli kontrol altına alınmış, 5 kişi serbest, 62 kişi içten çıkarılmıştır.

Hakim ve Savcılardan 106 kişi açığa alınmış, 84 kişi tutuklu, 17 kişi adli kontrol altına alınmış, 3 kişi aranmaktadır.

Adliye personellerinden 3 kişi açığa alınmış, 17 kişi tutuklu, 30 kişi adli kontrol altında alınmış, 30 kişi serbest bırakılmıştır.

Çukurova Üniversitesi'nden 16 kişi açığa alınmış, 1 kişi tutuklu, 6 kişi adli kontrol altına alınmış, 16 kişi serbest bırakılmış, 4 kişi ihraç edilmiştir.

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden 6 kişi açığa alınmış, 2 işten çıkarılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden 77 kişi açığa alınmış, 4 kişi gözaltında, 205 kişi tutuklu, 48 kişi adli kontrol altına alınmış, 5 kişi serbest, 6 kişi aranmakta, 280 kişi işten çıkarılmıştır.



Belediye başkanlarından 1 kişi açığa alınarak tutuklanmıştır.

Cezaevi personeli 1 kişi açığa alınmış, 9 kişi tutuklu, 12 kişi adli kontrol altına alınmış, 73 kişi serbest bırakılmıştır.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 3 kişi açığa alınmış, 1 kişi işten çıkartılmış.

İş-Kur İl Müdürlüğü'nden 1 kişi açığa alınmış, 1 kişi işten çıkartılmıştır.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 300 kişi açığa alınmış, 1 kişi gözaltı, 104 kişi tutuklu, 106 kişi adli kontrol altına alınmış, 73 kişi serbest ve 1 personelde aranmakta, 563 kişi işten çıkartılmıştır.



İl Müftülüğünden 56 kişi açığa alınmış, 1 kişi gözaltında, 3 kişi adli kontrol altına alınmış, 1 kişi serbest bırakılmış, 15 kişi işten çıkartılmıştır.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 kişi açığa alınmış, 1 kişi gözaltında, 5 kişi serbest bırakılmış, 3 kişi işten çıkartılmıştır.

Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüğü'nden 3 kişi açığa alınmış, 1 kişi adli kontrol altında, 1 kişi işten çıkartılmıştır.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden 7 kişi açığa alınmış, 3 kişi tutuklu, 3 kişi adli kontrol altında, 8 kişi işten çıkartılmıştır.

Adana Devlet Tiyatrosu'ndan 1 kişi açığa alınmış, 1 kişi adli kontrol altındadır.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden 4 kişi açığa alınmıştır.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nden 13 kişi açığa alınmış, 3 kişi tutuklu, 9 kişi adli kontrol altında, 3 kişi işten çıkartılmıştır.

Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan 6 kişi açığa alınarak, 3 kişi gözaltında, 1 kişi adli kontrol altında, 18 kişi işten çıkartılmıştır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden 2 kişi açığa alınarak, 1 kişi serbest bırakılmış, 4 kişi işten çıkartılmıştır.

Adana Röleve Anıtlar Müdürlüğü 1 kişi açığa alınmıştır.

Devlet Demir Yolları 6. Bölge Müdürlüğü'nden 7 kişi açığa alınmış, 1 kişi tutuklu, 7 kişi işten çıkartılmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden 8 kişi açığa alınmış, 5 kişi işten çıkartılmıştır.

TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü'nden 2 kişi açığa alınmış, 3 kişi işten çıkartılmıştır.

Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bölge Müdürlüğü'nden 2 kişi açığa alınmıştır.

BOTAŞ Liman Başkanlığı'ndan 3 kişi açığa alınmış, 28 kişi işten çıkarılmıştır.

Kaymakamlıklardan 2 kişi açığa alınmış, 2 kişi tutuklanmış, 3 kişi adli kontrol altındadır.

Belediyelerden 12 kişi açığa alınmış, 4 kişi tutuklu, 1 kişi serbest bırakılmıştır.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı personellerinden 2 kişi gözaltında, 3 kişi serbest bırakılmıştır.

Sağlık kurumlarından 74 kişi açığa alınmış, 7 kişi tutuklu, 12 kişi adli kontrol altına alınmış, 1kişi serbest bırakılmış, 30 kişi işten çıkartılmıştır.

Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü 1 kişi açığa alınmış, 1 kişi serbest bırakılmıştır.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden 9 kişi açığa alınmış, 1 kişi gözaltında, 17 kişi işten çıkarılmıştır.

İl Nüfus Müdürlüğü'nden 1 kişi açığa alınmıştır.

MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü'nden 3 kişi açığa alınmış, 1 kişi serbest bırakılmış, 2 kişi işten çıkartılmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisinden 1 kişi açığa alınmıştır.

TUİK Adana Bölge Müdürlüğü'nden 2 kişi açığa alınmış, 3 kişi işten çıkartılmıştır.

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan 2 kişi açığa alınmış, 2 kişi işten çıkarılmıştır.

TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü'nden 3 kişi açığa alınmıştır.

Orta Akdeniz Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden 1 kişi açığa alınmıştır.

TSE Belgelendirme Başkanlığı'ndan 3 kişi açığa alınmıştır.

Tarım Kredi Kooperatifi Birliği'nden 2 kişi açığa alınmıştır.

Adana Gümrük Müdürlüğü'nden 2 kişi işten çıkarılmıştır.

Adana Kadastro Müdürlüğü'nden 2 kişi adli kontrol altındadır.

Adana Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'ndan 1 kişi açığa alınmıştır.

Belediyeden atılan şirket personeli 3 kişi işten çıkarılmıştır.

İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü'nden 3 kişi işten çıkarılmıştır.

Ziraat Bankası personeli 1 kişi işten çıkarılmış.

PTT Başmüdürlüğü'nden 3 kişi açığa alınmış, 1 kişi işten çıkartılmıştır.

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletmesi Başkanlığı'ndan 1 kişi açığa alınmıştır.

Adana Devlet Havalimanından 3 kişi açığa alınmış, 2 kişi işten çıkartılmıştır.

EÜAŞ (Çatalan Hes İşletme Müdürlüğü)'den 1 kişi serbest bırakılmış, 1 kişi işten çıkartılmıştır.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden 3 kişi açığa alınmıştır.

Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'nden 1 kişi açığa alınmıştır.

Adana OSB'de 1 kişi açığa alınmış, 1 kişi tutuklu.

Sivil vatandaşlardan 11 kişi gözaltında, 100 kişi tutuklu, 109 kişi adli kontrol, 21 kişi ise serbest bırakılmıştır."

