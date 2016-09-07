Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı Canikli açıklama yaptı.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli açıklamalarda bulundu



Canikli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Mağduriyetlere fırsat verilmemesi ifade edilmiş ve FETÖ'yle mücadele konusunda Bakanlıklarımızın yaptığı çalışmalar değerlendirilmiştir. Ayrıca diğer terör örgütleriyle ilgili olarak mücadele konusunda yapılan çalışmalar ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş ve özellikle, bölücü terör örgütüyle mücadele kuvvetli kararlılık bir kez daha gösterilmiştir. 15 Ağustos, 7 Eylül tarihlerinde orta ölçekte 12 farklı noktada operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Kars Kağızman, Bingöl Merkez, Tunceli Merkez, Diyarbakır Hani, Şırnak Ilıcak, Şırnak Merkez, Hakkari Şemdilli ve Çukurca bölgelerinde operasyon düzenlenmiştir. Bu bölgeler uzun süredir operasyon yapılmayan bölgelerdir. Türkiye'de operasyon yapılmayan bölge kalmamıştır. Operasyonlar ve çalışmalar devam etmektedir.

Kamu ile paylaşılmayan dataları paylaşmak istiyorum. 15 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında bölücü terör örgütüyle mücadele çerçevesinde 13,1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiş, 339 adet patlayıcı yapımında kullanılan tüp ele geçirilmiş ve 129 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edilmiştir. Yine aynı faaliyet kapsamında güvenlik güçlerimizin ve istihbarat birimlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde 229 tane önemli olay engellenmiştir. Bu olayların 155 tanesi patlayıcıların engellenmesi, 39 tanesi bombalı araç patlatma teşebbüsünün engellenmesi, 19 tane canlı bomba hadisesinin engellenmesi ve 24 olay da eylem yapma hazırlığındaki örgüt mensuplarının ele geçirilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır.

Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklamalar

"SINIR GÜVENLİĞİNİN YANI SIRA DEAŞ İLE MÜCADELE İÇİN BAŞLATILDI"

24 ağustos saat 04.00'te başlatılan Fırat Kalkanı operasyonu yürütülüyor. Temel amacı sınır güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu uluslararası imkanın hakkın sonucu yapılıyor. Bir top atışı, 27 havan atışı ve 2 roket atışı gerçekleştirilmiş ve 21 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, Türkiye toprakları içinde, Suriye'den yapılan saldırılarla. Gaziantep'te de Suriye'den gelen canlı bomba ile 54 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Temel amaç hudut güvenliğinin sağlanmasıdır.

"CERABLUS HALKINI BÖLGEYE DÖNMELERİ İÇİN TEŞVİK EDİYORUZ"

2015-2016 sınırlarımızdan 62 farklı ülkeden 1400 savaşçı Türkiye sınırlarından geçiş yapmıştır. Türkiye de sınır güvenliği için bu operasyona başlamıştır. DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele için başlamıştır. BM kararları DEAŞ'le mücadele konusunda sorumluluk da yüklemektedir. Bu mücadele yürütülmektedir. Bu çerçevede yapılan operasyonun amaçlarının biri de koalisyona yardım sağlamaktır. Temel amaç olmamakla birlikte Suriyeli göçmenlerin kendi topraklarına dönmelerini sağlamak amacıyla uygun ortam oluşturmak amaçlardan bir tanesi de budur. Celabrus'a dönmeye başladıklarını görüyoruz. Ve teşekkür ediyoruz. Orada sistem tamamen oturana kadar devam edecek. Cerablus'a pazartesiden itibaren Türkiye'den su verilecek, önümüzdeki cumartesi gününden itibaren Türkiye'den elektrik verilmeye başlanacak. Kendi ülkelerinde yaşama imkanı sağlanacak. Bunları destekliyoruz."

Her türlü tedbiri alıyoruz. Ayrıca Suriye devletinin toprak bütünlüğünün korunması önceliklerimizden biridir. Fırat Kalkanı'nın ikinci gününde Cerablus'ta kontrol sağlandı. Rai bölgesinden doğuya doğru 6 köy temizlenmiş oldu, 11. günde Çobanbey'inden ilave zırhlı birlik batı istikametinden DEAŞ'i temizlemeye başladı. 1 gün sonra batı ve doğuda unsurlarımızın birleşmesi sağlandı.

"HER TÜRLÜ ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Kontrol altına alınan bölgelerde nizamın sağlanması için her türlü çalışma yapılıyor. Yerel yönetimlerin de oluşturulması dahil olmak üzere. Halkın o bölgeye yerleştirilmesi, orada oluşturulacak olan kamplara yerleştirilmesi ve kendi köylerine dönmeleri için her türlü çalışma yapılıyor."

"4 ŞEHİDİMİZ, 19 YARALIMIZ VAR"

"İki harekat sırasında maalesef 4 şehidimiz, 19 yaralımız var. 4 tankımız ağır hasar gördü. ÖSO'da 16 şehit, 27 yaralı söz konusu. Terör örgütlerinden ise DEAŞ VE PYD, YPG örgütlerinden 110'a yakın ölü, 5 yaralı, 7 terör örgütü üyesi teslim alındı, 6 havan topu noktası, 6 araç, 32 bina imha edildi. 1 kontrol noktası ve 1 savunma mevzii yine bu harekat sırasında terör örgütlerine ait bu yerler imha edildi."

"OPERASYON DERİNLİK KAZANABİLİR"

"Orada DEAŞ'a yönelik olarak harekat devam edecek. Bir miktar derinlik kazanabilir. Bu bölgenin 45 km eninde ve 95 km uzunluğunda bir hattın uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ve buralarda kurulacak şehirlerde Suriyelilerin evlerinden ayrılmak zorunda kalan halkın buralarda ikamet etmesi konusunda Türkiye'nin bir tezi var. Bunu diğer ülkelerle görüşüyoruz. Henüz tam istediğimiz noktaya gelmiş değiliz ama buralarda da ümit var gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz."

"RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ İVME KAZANACAK"



''Bu operasyonlarla ilgili bütün aktörleri bilgilendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde Rusya Federasyonu ile ilişkimiz daha da ivme kazanacak. 10-12 Ekim tarihlerinde Türk-Rus karma ekonomi toplantısı için toplanacağız. Yine bu çerçevede Halep'te ateşkesin sağlanması ve orada mahsur kalmış bulunan 500 bin insana insani yardımların önünün açılması için görüşmelerimiz devam ediyor. ABD ve Rusya arasında görüşmeler var mutabakat noktasına gelindi. Sayın Cumhurbaşkanımzın da yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ümit ediyoruz önümüzdeki kısa sürede bu konuda bir karara varılır."

Bakanlar Kurulu sonrası Rusya açıklaması

"RAKKA OPERASYONUNA SICAK BAKIYORUZ"

"Rakka'ya yapılacak operasyonda Sayın Obama'nın sayın Cumhurbaşknımızdan bir talebi oldu. Talebe sıcak baktığını ifade etti. teknik görüşmeler yapılması için karara varıldı. Bu görüşmeler devam ediyor. Henüz bir takvimlendirme anlamında netlik kazanmadı. Türkiye ile bu operasyona sıcak baktığımızı belirtmek isterim

"PKK'NIN LEGALLEŞMESİ ANLAMINA GELECEK ADIMLARA SICAK BAKMIYORUZ"

"Musul'a yapılacak operasyona PKK'nın katılarak meşrutiyet kazanma amacında olduğunu biliyoruz. Bütün dünyanın kabul ettiği bir terör örgütüdür. Onların legalleşmesi anlamına gelecek adımlara sıcak bakmıyoruz. Bunu ilgili bütün taraflara aktarıyoruz. Böyle bir durumun olmayacağını ümit ediyoruz. Olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Olmaması için de gereken her adımı atıyoruz."

"İDDİALAR ÇOK DAHA FAZLA"

"FETÖ ile mücadelede izlediğimiz yol haritasını kamuoyu ile paylaştık. Yaptıllarımız çok net. Kafamız da çok net. Biz bu mücadeleyi yürütürken bütün bakanlıklarımız belirlenenlerin hepsi ayrı şekilde tartışıldıktan sonra belirtlenen kriterler çerçevesinde bu kamudan almalar gerçekleştiriliyor. Hepsi somut net kriter. Bu kriterlerden birinin ihlal edilmesi halinde işlem tesis ediliyor. FETÖ terör örgütüne bağlı bilinen dernek vakıf vesaire bu gibi kuruluşlara üyelikler, yönetici olanlar, ByLock diye bilinen şifreli haberleşme platformundan haberleşme yapanlar, Bank Asya'daki hesabını terör örgütü başının Bank Asya'nın mali yapısının güçlendirilmesi talimatına uyanlar, MİT ve istihbarat örgütlerimizden gelen, onların tespit ettiği bilgiler çerçevesinde bu örgüte mensubiyeti ortaya çıkan, buna benzer net somut bilgiler çerçevesinde bu işlemler gerçekleştiriliyor. İddialar çok daha fazla. Bu gibi durumlarda şu veya bu durumlarda gerçek olmayan ihbarlar da geliyor. Hepsini inceliyoruz.

Bakanlar Kurulu sonrasında 'FETÖ' açıklaması!

"NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ"

"Ama kriterlerimize uygun olmayanlar herhangi bir açığa alma ya da görevlerine son verilme gibi bir işlemle karşılaşmıyorlar. Spekülasyonları bir tarafa bırakmak gerekiyor. Bu ölçütler kullanılarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Her şey çok somut. Bunları herkesle paylaşıyoruz. CHP'den de MHP'den de işlem yapılan kamu görevlileri için bu örgüte bağlı olmadıkları yönünde itirazlar geliyor, hangi kaynaktan gelirse gelsin bütün bunları bu işlemlerin hata payı içerip içermediğini ayrıntılı şekilde tekrar gözden çıkartıyoruz. Sayısı az da olsa bazı düzeltmeler yapıyoruz. Bu kararlar yapıldıktan sonra hatalı olduğu anlaşılan olursa onları yine aynı yöntemle görevlerine iade edeceğiz. En son yayınlanan kararnamede, FETÖ'ye ait olduğu için kapatılan 15'e yakın eğitim kurumunu tekrar açtık ve iade ettik ilgililere. Yaptığımız çalışmalarda örgütlerle bağlantısı olmadığı anlaşılan 15 kurum tekrar aynı yöntemle önceki hallerine iade edildi."

"DÜZELTİLME KANALLARI AÇIK"

"FETÖ'nün liderinin çağrısı üzerine gelen kayıtlara göre evdeki altının bozdurup, 2014'ün Ocak ayında Bank Asya'nın mali yapısını güçlendirmek için hesap açtığı gerekçesiyle görevden alınan birisi itiraz etti. Hesap hareketlerini bütün ayrıntılarını açtık. Hakikaten o bankada açtığı altın hesabını TL'ye çeviriyor, daha sonra hesabını kapatıyor. Gerçekten dediği doğru. Buna benzer başkaları da var. Önümüzdeki kararnamede toplu olarak iade edeceğiz. Düzeltilme kanalları açık."

"At izinin it izine karışması bizim işlemlerimiz dahilinde yok. Amacımız hatayı sıfıra indirmek ve hata oranımızın da çok düşük olduğunu görüyoruz. Çünkü 50 binin üzerinde görevine son verilen insan. Ben FETÖ mensubu değilim diyerek gelenlerin oranı yüzde 1'in bile altında. İtirazları değerlendirilen ve haklı olanlar da yüzde 3-5 arasında bile değil. Dolayısıyla yaptığımız işin isabet oranının yüksek olduğu görülüyor"

"ORADA KALMALARI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLAMAZ"

"ABD ile mutabakata vardığımız noktaya gelmiş değiliz. Arazideki durum bu. Görüşmeler, konuşmalar, anlaşmalar ortada. Herkes tarafından biliniyor. Biz müttefiklerimizin verilen sözler çerçevesinde PYD ve YPG'nin tamamen Fırat'ın doğusuna geçmesini bekliyoruz. Geçmeleri de gerekir. Orada kalmaları gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunun altını kalın harflerle çiziyorum. Şu an olarak bunu söyleyemiyoruz. OHAL'in uzaması gündeme gelmedi."

"Orta ölçek askeri bir tabir. Yoksa bu mücadelenin ağırlığını önemini yansıtan bir kelime değil. Tamamen askeri bir tabir. Ağır ölçekli olan topyekün savaşlarda birliklerin kaydırılması durumunda kullanılan bir tabir. Yoksa mücadelenin şiddetini gösteren bir kavram değil. Terör örgütünün buralarda üs kurara Türkiye içlerine müdahale etme imkanı, mahkemeleri kurmasından tutunda kontrol amaçlı alan olarak kullandığı yerlerin büyük bölümü ortadan kaldırıldı. Bir kısmı da devam ediyor. Önümüzdeki günlerde operasyonlar aynı kararlılıkta, aynı şiddette devam edecek. Siyasi bir söylem değil, bu kararlılığımız ortada."

ELBETTE AKTİF OLACAĞIZ, ELBETTE SALDIRACAĞIZ"

"Gerçek anlamda terör örgütünün bir daha bu milletin başına bela olmayacak şekilde ortadan kalkana kadar devam edecek. Evet aktif olacağız, çünkü saldırılar bu topraklara karşı yürütülüyor. Türkiye'nin topraklarına karşı saldırı var. Elbette aktif olacağız, elbette saldıracağız. Bu politika doğrudur ve inşallah sonuç alacağız. Bu olayları sadece Türkiye'ye yönelik terör saldırısı olarak görmemek gerek. Irak, Suriye ve küresel boyutları da var. Biz de olayı paket olarak düşünüyoruz. O boyutların tamamında harekat halindeyiz. "

"KREDİ KARTLARINDA TAKSİT SAYISI ARTACAK"

"Tüketici kredileriyle ilgili ve kredi kartlarıyla ilgili çalışmamız tamamlandı. Hassas ve ince ayar bir çalışma yapıyoruz. Kredi kartlarında ve tüketici kredilerinde taksikt sınırlaması getirildiği için ekonomik aktivitelerdeki daralmayı onarmaya yönelik çalışma yapıyoruz. Nitekim 2016'nın ilk 6 ayında kredi kartlarının kullanımındaki hacimin reel artışı negatif. Tüketici kredileri için de aynı şey. Değer olarak azalma anlamına geliyor. Ticareti, alışverişi hareketlendirecek bir adım atmamız gerekiyor. Alışverişte taksit sayısının arttırılması gerekiyor. İthalata dayalı mal ve hizmetlerin tüketilmesinde bireysel kredi çerçevesinde bu genişlemeyi uygulamak istemiyoruz. Uygulamayacağız. Cep telefonu mesela. Kredi kartında 0 taksit ama başka yollarla arkasından dolanarak bu yasak ihlal edildi. Amaç da belli ölçülerde gerçekleşmedi. Yüzde 65-70 oranında daralmaya yol açtı ancak yüzde 100 olmadı. Satıcıların farklı yöntemler kullanmasından dolayı oldu. Bayram olmasa yola koyacaktık bunu ancak artık bayramdan sonrasına kaldı."

Kredi kartı düzenlemesine dair açıklama

"SIKINTIDA OLDUKLARI BİR MESELE VAR"

"Yeni KHK'lar çıkacak. Bankaların yer aldığı bir düzenleme olacak. Sıkıntıda oldukları bir mesele var. Kredi ilişkisinin başlatıldığı dönemde FETÖ ile bağlantılı olmayan bir durumda o krediyi açanların sorumlu tutulmasıyla alakalı bir durum söz konusu. Kişiler sahip olmadıkları bilgilerden yola çıkarak sorumlu tutulmamaları gerekiyor. Bu adalet anlayışıyla bağdaşmaz. Biliyorsa elbette sorumlu tutulur ancak daha sonra FETÖ bağlantısı ortaya çıkmış şirket ya da kişilere kredi kullandırılmış. FETÖ bağlantısı tespit edilmiş ve krediyi açan kişilerle durumu ortadan kaldırıcı kararnameyi yayınlayacağız. İnce hassas bir konu"