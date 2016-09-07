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Çukurca'ya askeri sevkiyat!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 02:04
Çukurca'ya askeri sevkiyat!
Çukurca'ya askeri sevkiyat!

'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonun yürütüldüğü bölgeye takviye birlikler gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Çukurca kırsalında, 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 1. Komando Tugayı, 2. Hudut Tugayı, özel harekat birlikleri, kuvvetleri, kara havacılık ve topçu birliklerinin katıldığı "Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin" operasyonu devam ediyor.

Bugüne kadar 157 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda askeri birliklere takviye amaçlı ilçe merkezinden çok sayıda zırhlı araç ve tank gönderildi.

Zırhlı araçların ilçe merkezinden geçişi esnasında olası terör saldırılarına karşı geniş güvenlik önlemi alındı.