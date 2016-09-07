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Çukurca'ya harekatı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 02:06
Çukurca'ya hava harekatı!
Çukurca'ya hava harekatı!

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen harekatında, bölgede tespit edilen bir dinamik ile teröristlerin barındığı mağara .

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen harekatında, bölgede tespit edilen bir dinamik ile teröristlerin barındığı mağaranın ği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla 15.47-16.30 saatlerinde, Çukurca kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, bölgede tespit edilen bir dinamik hedef ve teröristlerin barındığı mağara ateş altına alınarak imha edildi.