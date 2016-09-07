Çukurca'ya hava harekatı!

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen bir dinamik hedef ile teröristlerin barındığı mağara imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen bir dinamik hedef ile teröristlerin barındığı mağaranın imha edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla 15.47-16.30 saatlerinde, Çukurca kırsalına hava harekatı düzenlendi.
Operasyonda, bölgede tespit edilen bir dinamik hedef ve teröristlerin barındığı mağara ateş altına alınarak imha edildi.