Emniyet'ten Öcalan uyarısı!

Emniyet uyardı: "Öcalan’a özgürlük bahanesiyle 6-7 Ekim tarzı eylemler yapılması planlanıyor"

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, tüm birimlerini terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük bahanesiyle 6-7 Ekim tarzı eylemlerin yapılabileceği yönünde uyararak, olası bir durumda her an göreve çıkılacak şekilde hazır olunmasını istedi.

Emniyet, aranan 61 bombalı aracın plakasını da birimlerine göndererek, dikkatli olunması talimatı verdi.

Diyarbakır'da olası bir duruma karşı gece gündüz teyakkuzda olan ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alan Emniyet Müdürlüğü, tüm birimlerine yeni uyarılarda bulundu.

Emniyet, yaptığı uyarıda, sokak eylemlerinin tekrar başlayacağı, noktalara karşı bombalı araç ve roketli saldırı yapılacağı, ayrıca terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük bahanesiyle 6-7 Ekim tarzı eylemlerin yapılacağı yönünde bilgilerin mevcut olduğunu belirtti. Bu konuda personelin bilgilendirilmesini isteyen emniyet, personelin olası saldırılar karşısında her an göreve çıkacak şekilde hazır bulunması ve yaklaşan bayram nedeniyle teyakkuz halinde bulunması talimatını verdi.

Emniyet, Türkiye genelinde tespit edilen çeşitli marka ve modellerde 61 aracın bomba yüklü olduğunun değerlendirildiğini de bildirerek, plaka ve markalarını verdiği araçlara karşı duyarlı olunmasını istedi.