FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yurt genelinde operasyonlar devam ediyor.

Batman'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 polisten 8'i tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrasında tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 8 'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İZMİR

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında "Gölbaşı-4" adı verilen operasyonda yakalanan bazı esnaf ve hekimlerin de bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.