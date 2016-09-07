İstanbul’da 5 ilçede DAEŞ operasyonu: 11 kişi gözaltında

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ’e yönelik 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda terör örgütü DAEŞ'in çatışma bölgelerindeki kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelileri belirledi. Şüphelileri bir süre takip eden TEM ekipleri, bu Sabah saatlerinde Başakşehir, Ataşehir,Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde bulunan 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve polis helikopteri destek verirken 11 şüpheli gözaltına alındı.

ASKERİ KAMUFLAJ, RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada, terör örgütü DAEŞ'in flaması, ruhsatsız tabanca, askeri kamuflaj ve dijital örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişi sorgulanmak üzereVatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.