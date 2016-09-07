İzmir'de 7 DAEŞ üyesi tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Kemalpaşa İlçesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü DAEŞ'in üyesi olduğu tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan Kemal Tunç, İsmail Yanar, Ercan Bayır, Mehmet Sadık Kölemenoğlu, Tayfun Laçinkaya, Taner Takmaz ve Müjde Bayır, tutuklandı, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan biri de evraklarındaki eksikliklerin tamamlanmasının beklenmesi için geri gönderildi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA SALDIRIYI TELEFONLA YÖNLENDİRMİŞ

HAVALİMANINA SALDIRANLARLA İRTİBATLARI VAR

Öte yandan, 26 Ağustos'da Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısını gerçekleştiren Dağıstan asıllı Rus vatandaşı, Kırgız ve Özbek vatandaşı olan canlı bombalarla toplantılara katıldığı, telefon irtibatı ile yönlendirdiği iddiasıyla İstanbul'da tutuklanan Rıza C.'nin liderliğinde, terör örgütüne eleman ve lojistik destek sağladıkları ve örgütün amaç ve çıkarları doğrultusunda Kemalpaşa ilçesinde eylem ve faaliyette bulundukları iddia ediliyor.