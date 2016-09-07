MetroPoll'ün sahibi Özer Sencar gözaltına alındı

MetroPoll araştırma şirketi sahibi Özer Sencar FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Anket çalışmalarıyla bilinen araştırma şirketi MetroPoll'ün sahibi Prof. Özer Sencar, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında bugün Ankara'da gözaltına alındı.

OĞLU DUYURDU

Prof. Sencar'ın gözaltına alındığını oğlu Hüsrev Taha Sencar kendisine ait sosyal medya hesabından duyurdu. Oğul Sencar babasının FETÖ ile bir ilgisinin olmadığını belirtti:

"Özer Sencar bugün FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında hakkındaki bir iddia nedeniyle sabah 6:30'da evi ve MetroPoll Sosyal Araştırmalar Merkezindeki arama sonrasında gözaltına alınmıştır. Bu örgüte yönelik görüşleri ve pozisyonu kamuoyunda açıkça bilinmektedir, ve kendisinin böyle bir yapılanmayla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Umuyoruz yargı süreci en kısa sürede tamamlanacaktır."

ŞİRKET 2015'TEN BU YANA PASİF

Sencar'ın MetroPoll isimli anket şirketi 2015 yılı Ekim ayından bu yana bir araştırma yayınlamadı.