O hükümlülere güzel haber!

5 yıldan az hapis cezasıyla hükümlü olanlar, yapılacak ilk gözlem sonucuna göre açık cezaevine aktarılabilecek.

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğine 5 yıldan az ceza alan hükümlüleri yakından ilgilendiren geçici madde eklendi. Buna göre, 5275 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesi gereğince istisna tutulan suçlardan hükümlü olanlar hariç olmak üzere, 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, beş yıldan az hapis cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna alınan hükümlüler, en geç üç gün içerisinde yapılacak ilk gözlem sonucu iyi halli oldukları tespit edildiği takdirde açık kuruma ayrılabilecekler.

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