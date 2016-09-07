Şehidin dayısı yeğenine mesaj atmış ama...

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 14'üncü gününde, terör örgütü DAEŞ unsurlarınca güdümlü roketlerle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki tanka yönelik saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu'nun (28), Adana'nın Kozan ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Uzman Çavuş Özkozanoğlu'nun şehadet haberi, Türkeli Mahallesi'nde yaşayan annesi Hatice (55) ve babası Mustafa Özkozanoğlu'na (60) askeri yetkililer tarafından bildirildi.

Oğullarının şehit düştüğü haberini alan Özkozanoğlu ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Yakınları ve komşuları, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı.

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Diyarbakır'dan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilen Özkozanoğlu'nun 4 kardeşinin bulunduğu ve bir yıl önce evlendiği belirtildi.

Şehit Özkozanoğlu'nun amcasının oğlu Murat Özkozanoğlu'nun, 2011 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olduğu öğrenildi.

Uzman Çavuş Özkozanoğlu'nun dayısı Mustafa Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeden gelen çatışma haberlerini duyduktan sonra yeğenini merak ettiğini, birkaç kez aradığını ancak onu ulaşamadığını söyledi.

Daha sonra ona Whatsapp'tan mesaj attığını ancak geri dönüş alamadığını anlatan Topal, "Saatler ilerledikten sonra şehit haberini aldık. İkinci şehidimiz. Vatan sağ olsun." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 14'üncü gününde, Vukuf bölgesindeki çatışmalarda, terör örgütü DAEŞ unsurlarınca güdümlü roketlerle TSK'ya ait iki tanka yönelik saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu ve Tankçı Uzman Çavuş Osman Karakuş şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.