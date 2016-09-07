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Suriye sınırında hareketli saatler!

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 02:05
Suriye sınırında hareketli saatler!
Suriye sınırında hareketli saatler!

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Çobanbey kasabası kırsalından çok sayıda yaralı, zırhlı personel taşıyıcılarla getirildiği sınır hattında ambulanslara bindirilerek, sınırın tarafına taşındı.

Fırat Kalkanı operasyonu 14. gününde devam ederken, çatışmaların şiddetlendiği belirtiliyor.

Kilis'in Elbeyli ilçesinden Suriye'ye açılan ikinci noktadan zırhlı personel taşıyıcılarla yaralılar sınırına kadar getirilirken, burada ambulanslara alınarak tarafındaki hastanelere getiriliyor. Sınır hattına çok sayıda ambulans gönderilerek sınırda bekletiliyor.

Çobanbey kırsalında çatışmaların şiddetlendiği ve bu çatışmalarda yaralananların 'ye taşındığı ileri sürüldü.

Sınır hattında askeri helikopterin de keşif uçuşu yaptığı görüldü