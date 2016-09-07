Suriye sınırında hareketli saatler!

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Çobanbey kasabası kırsalından çok sayıda yaralı, zırhlı personel taşıyıcılarla getirildiği sınır hattında ambulanslara bindirilerek, sınırın Türkiye tarafına taşındı.

Fırat Kalkanı operasyonu 14. gününde devam ederken, çatışmaların şiddetlendiği belirtiliyor.

Kilis'in Elbeyli ilçesinden Suriye'ye açılan ikinci noktadan zırhlı personel taşıyıcılarla yaralılar Türkiye sınırına kadar getirilirken, burada ambulanslara alınarak Türkiye tarafındaki hastanelere getiriliyor. Sınır hattına çok sayıda ambulans gönderilerek sınırda bekletiliyor.

Çobanbey kırsalında çatışmaların şiddetlendiği ve bu çatışmalarda yaralananların Türkiye'ye taşındığı ileri sürüldü.

Sınır hattında askeri helikopterin de keşif uçuşu yaptığı görüldü