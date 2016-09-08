Başbakan: Daha 6-7 Ekim olaylarının hesabı duruyor

Valiler Toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, "Terörle iltisaklı parti çıkmış 'Belediyelere ilişirseniz sivil direniş başlatacağız' diyor. Türkiye hukuk devleti, kimse hukuktan üstün değildir. Mahkeme çağrıyorsa tıpış tıpış gidip ifadesini verecek. Daha 6-7 Ekim olaylarının hesabı duruyor" dedi.

Valiler toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Memleketin, milletin işini yaparken şekil, usul hatası sonuna kadar yapabilirsiniz. Mesele milletin menfaati, ülkenin geleceği ise, hata yapın. Ama hainlik yapmayın. Hata yapmaya alan var ama hainliğe yok." dedi. Konuşmasında terörle mücadele konusunda yeni bir safhaya geçildiğini de hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Hudut kapısı dışındaki her geçiş suçtur gereği neyse yapılacaktır. Hiç tereddüt göstermeyeceğiz. Anında müdahale edilecek. Yaz kış gece gündüz enselerinde olacaksınız. Nasıl düşman saldırırsa karşılık veriliyor, bu da öyle. Anında gereği yapılacak." dedi.

Başbakan Yıldırım valilere, "Adaletten ayrılmayın, yanlış yapan, aleni olarak gençlerimizi dağa götürüp, dağı teşvik edip onların ömrünün baharında yok olup gitmesine vesile olanlara asla prim vermeyin, gereğini yapın." uyarısında da bulundu.

HDP'YE MESAJ: DAHA 6-7 EKİM OLAYLARININ HESABI DURUYOR

Türkiye'de kimsenin hukukun üstünde olmadığının altını çizen Yıldırım, şöyle konuştu: Terörle iltisaklı parti çıkmış, 'Efendim işte bu belediyelere falan ilişirseniz, şöyle yaparsanız böyle yaparsanız sivil direniş başlatacağız'…Kardeşim, Türkiye hukuk devleti, hiç kimse kusura bakmasın, hiç kimse hukuktan üstün değildir. Sıfatı ne olursa olsun, öyle dışarıdakilerin sırtını sıvazlamakla, üç beş tane silah ellerine vermekle kendilerini bu büyük devlete, bu büyük millete kafa tutacaklarını mı zannediyorlar? Kusura bakmasın, daha onların söylediği 6-7 Ekim'in hesabı duruyor, önce o hesabı verecekler, sonra da bu büyük büyük laflar etmenin ne demek olduğunu görecekler. Türkiye bir hukuk devleti, hukuk devletinin gereği yapacak. Mahkeme çağırıyorsa, tıpış tıpış gelip ifadesini verecek, yağma yok.

HDP'ye mesaj: "Daha 6-7 Ekim olaylarının hesabı duruyor"

"LÜTFEN ÇEKİNGEN DAVRANMAYIN"

KHK'da teröre destek veren belediyelerle ilgili bir düzenleme de yapıldığını vurgulayan Yıldırım, "KHK'da özellikle Doğu ve Güneydoğu'da terörle irtibatlı, teröre öyle veya böyle destek veren belediyelerle ilgili bir düzenleme yaptık. Burada belediye başkanlarıyla ilgili büyükşehirlerde İçişleri Bakanı, illerde valiliklerimize tam yetki verildi. Bu konuda lütfen çekingen ve ürkek davranmayın. Ülkenin kaynaklarının, polisi, jandarması, korucusuna kurşun olarak dönmesine asla izin vermeyin. Bu bir vebaldir, bu büyük bir sorumluluktur, hiç tereddüt etmeyin." dedi.

"Terörle irtibatlı belediyelerle ilgili düzenleme yapıldı"