"CHP sonra vatandaş bize niye oy vermiyor diyor"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa'nın Harmancık ilçesine giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etmek istedi, ancak teşkilat kapalı olunca CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ı arayarak, "CHP sonra da vatandaş bize niye oy vermiyor diyor. Partinin kapısı kapalı" diye latife yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Harmancık'a giden Müezzinoğlu, vatandaşlarla görüşüp sohbet etti. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Halk Partisi binasına giden Bakan Müezzinoğlu, içeri girmek istedi. Ancak teşkilat binası önünde oturan vatandaşlar, partinin kapalı olduğunu söyledi. Burada espri yapan Müezzinoğlu, "CHP partiyi kapalı tutuyor, sonra da niye vatandaş bize oy vermiyor" diyor" şeklinde konuştu.

"SEN İSTANBUL'DA GEZİYORSUN, İLÇE BAŞKANI ORTADA YOK"

Dağ yöresinden milletvekili seçilen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ı telefonla arayan Müezzinoğlu, "Erkan ilçe kapalı. Bak karışmam, sonra da diyorsun ki "vatandaş niye CHP'ye oy vermiyor? Vermez tabi. Sen İstanbul'da geziyorsun. İlçe Başkanı ortada yok" diye latife yaptı.

Çevresindekiler ise bu latife karşısında tebessüm ettiler. Bakan Müezzinoğlu vatandaşlarla ilçe meydanında görüşüp çay içti, dertlerini dinledi.