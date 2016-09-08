Erdoğan: Öcalan buraya teslim edildi, Gülen malum yere gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de valilerle yaptığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bölücü terör örgütü elebaşı buraya teslim edilirken, o da(Fetullah Gülen) malum yere gitmiştir, Pensilvanya'ya." ifadelerini kullandı.

İŞTE ERDOĞAN'IN O AÇIKLAMALARI:

Bu örgüt vatana ihanet etmiştir. İşte 1999 sonra da kaçıp gitmiştir. Bölücü terör örgütünün başı buraya teslim edilirken o buradan gitmiştir.

Bu darbe diğerlerinden farklı olarak milletimizin değerlerini istismar eden kullanan çarpıtan bir çetenin ürünüdür. Diğer darbelerde milletimiz karşısındaki gücün kim olduğunu bildiği için gardını alabiliyordu.

1990'LARDA SIZDILAR

FETÖ milletin kanını emerek büyümüş ve sinsice her tarafa yayılmıştır. 15 Temmuz darbe girişimine karışan subayların rütbelerine bakınca 1990'larda sızdığını görüyoruz.

Çok kişilikli bir hayat süren sürekli takiye yapan bu insanların haleti ruhiyelerinin sağlıklı olabilmesi mümkün değildir. Askeri kılıktaki bu terörirstlerle harekete geçti ve o geceyi bu millete yaşattı.