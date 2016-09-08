'Evlilik yaşı değişiyor' iddiasına cevap

CHP'nin soru önergesine Adalet Bakanı yanıt verdi. İşte Evlilik yaşına ilişkin CHP'nin soru önergesi ve Bakan Bozdağ'ın yanıtı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığında evlenme yaşının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi.

Hükümetin evlilik yaşını değiştirmeye yönelik çalışması olduğu ve erken evliliği kolaylaştıracağı iddiası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bizzat yalanlandı. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun 'Evlilik yaşını değiştirme, erkene alma yahut benzeri bir çalışma olup olmadığını soran' soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cevaben "Bakanlığımızda evlenme yaşının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.