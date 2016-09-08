ARKADAŞINA GÖNDER 'Evlilik yaşı değişiyor' iddiasına cevap
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

' yaşı değişiyor' iddiasına cevap

  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 11:34 Güncelleme Tarihi: 8.9.2016 11:42
'Evlilik yaşı değişiyor' iddiasına cevap
'Evlilik yaşı değişiyor' iddiasına cevap

'nin soru önergesine Adalet Bakanı yanıt verdi. İşte yaşına ilişkin CHP'nin soru önergesi ve Bakan Bozdağ'ın yanıtı

Adalet Bakanı , bakanlığında evlenme yaşının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi.

Hükümetin yaşını değiştirmeye yönelik çalışması olduğu ve erken evliliği kolaylaştıracağı iddiası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bizzat yalanlandı. İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun 'Evlilik yaşını değiştirme, erkene alma yahut benzeri bir çalışma olup olmadığını soran' soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cevaben "Bakanlığımızda evlenme yaşının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.