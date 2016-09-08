FETÖ, himmeti mafya usulüyle toplamış

15 Temmuz darbesini Akıncılar Üssü’nden yöneten FETÖ’nün firari Genelkurmay İmamı Adil Öksüz’le ilgili şok bir bilgiye daha ulaşıldı. Öksüz’ün akademisyen olarak görev yaptığı Sakarya’da iş adamı Serhat Serbest’ten örgüte 500 bin euro himmet vermesini istediği, Serbest’in yanaşmaması üzerine kumpasla tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne konulduğu ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü militanlarının gerçekleştirdiği 15 Temmuz kanlı darbesini Akıncılar Üssü'nden kumanda ettiği tespit edilen firari Adil Öksüz'le ilgili şok bir bilgiye daha ulaşıldı.

TELEVİZYONDA GÖRÜNCE ŞOK OLDUM

Darbe sabahına kadar SakaryaÜniversitesi'nde kendi halinde bir öğretim üyesi profili çizen Adil Öksüz'ün, pırlanta ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işadamı Serhat Serbest'i FETÖ adına haraca bağlamak istediği ortaya çıktı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Serbest, "2008 senesinde 3 kişi Sakarya'daki ofisime gelerek Afrika'da okul yapmak istediklerini, 500 bin Euro bağışta bulunmam halinde bu paranın bana önümüzdeki dönemde 5 milyon euro olarak döneceğini söylediler. Reddedince tehdit edip gittiler, kısa süre sonra örgüt kurma suçlamasıyla tutuklanıp Silivri'ye gönderildim. Uzunca bir süre cezaevinde yattım, olmadık iftiralar maruz kaldım. Düşünün beni cezaevine koyduklarında dalga geçer gibi her sabah hücreme 3 tane Zaman Gazetesi geliyordu. Ama çilemiz Yargıtay'da bir dosyam halen karar bekliyor. Beni tehdit edenlerin eşgalini verdim ama emniyet bir türlü bulamadı. 16 Temmuz sabahı Akıncılar Üssü'nde yakalanan Adil Öksüz'ü televizyon ekranında görünce şok oldum. Ofisime gelip himmet isteyip beni tehdit eden kişi oydu" diye konuştu.

FETÖ'NÜN SIR KUTUSU ADİL ÖKSÜZ'Ü ÖZEL EKİP ARIYOR

17-25 ARALIK'LA KUMPAS DEŞİFRE OLDU

17-25 Aralık darbe operasyonlarıyla FETÖ'nün deşifre olması üzerine serbest bırakılan Serhat Serbest, örgütün kendisine kurduğu kumpasla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Serbest'in 1 yıldır adliye raflarında bekleyen kumpas dosyasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı ve BİMER'e başvuran Serbest, kendisine kumpas kuran ve emniyetin bir türlü kimliğini belirleyemediği şahısla ilgili şok bir bilgi paylaştı.

5 YÜZ BİN EURO VER 5 MİLYON AL

Ünlü işadamı dilekçesinde, 2008 yılında Sakarya'daki ofisine 3 kişinin gelerek sekreterinden "hem ticari hem de hayırlı bir işle" ile alakalı randevu istediğini, kendisinin de "yarın gelsinler" diyerek onay verdiğini belirtti. "Bir sonraki gün 3 kişi ziyaretime geldi. Afrika'da bir okul yaptırmak istediklerini, öğrencilere yardım edip edemeyeceğimi sordular. Ben de kurban derilerimizi başka bir yere veriyordum size verebilirim dedim. Nakdi yardım istediklerini, 500 bin euro vermem halinde bu paranın bana 5 milyon euro olarak döneceğini, başvuracağım her devlet ihalesini benim kazanacağımı söylediler" diyen Serhat Serbest, "Bu teklifi duyar duymaz bu 3 kişiye ofisimi terk edin dedim. Hatta orta boylu kır saçlı biri "bu işlerin vebali olur" diyerek beni tehdit etti" şeklinde konuştu.

BENİ TEHDİT EDEN FETÖ İMAMI ADİL ÖKSÜZ'DÜ

Mağdur Serbest, Adil Öksüz'le ilgili önemli bir bilgiyi de paylaştı. Serbest, "Beni FETÖ adına tehdit eden 3 kişinin eşkali bir türlü belirlenemedi, örgütün o güne kadarki listesinde bulunmuyorlardı. Ta ki, 15 Temmuz darbesine kadar. 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra darbenin merkezi konumundaki Akıncılar Üssü'nde bir sivilin de yakalandığı bilgisi haber bültenlerine düşünce dikkat kesildim. Ekrandaki görüntüyü görünce şok oldum. Sakarya'da ofisime gelip beni tehdit eden, 500 bin euro vermemem halinde bunun vebali olacağını söyleyen kişi, kanlı darbeyi Akıncılar Üssü'nü yöneten örgütün Genelkurmay imamı Adil Öksüz'dü. Öksüz'ün o güne kadar bulunamaması daha bir anlam kazanmış oldu. Bu adamın talimatıyla hayatım karartılmak istendi" dedi. (Yeni Akit)