Havada karada FETÖ temizliği

FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili Hava Kuvvetleri’nde görevli 73 personel daha ihraç edildi. ‘Askeri yöneten imamlar’ ve örgütle bağlantılı askerler hakkındaki soruşturma genişletildi, 17 ilde 105 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "askeri kuvvetleri yöneten imamları" ve örgütle bağlantılı bir kısım asker hakkında ikinci bir soruşturma başlatarak, 17 ilde 105 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.



APOLETSİZ KOMUTANLAR

Darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlara alınan ifadeler soruşturmayı genişletti. İtirafçı ve ifadeler çerçevesinde askeri kuvvetleri yöneten imamlar belirlendi. Bu imamların Genelkurmay ve Kuvvet komutanlıklarına paralel bir yapı oluşturdukları, FETÖ militanlarının ise apoletleri ve üniformaları olmayan bu kişileri "komutan" olarak gördükleri belirlendi. Örgüt üyelerinin tüm talimatları bunlardan aldıkları ve bunlar tarafından takip edildiği öğrenildi. Terörist Fetullah Gülen'den gelen talimatların zincir halinde bu kişilere geldiği imam sıfatı ile de bu talimatları örgüt mensuplarına ilettikleri saptandı. Ordu içindeki FETÖ'cülere yönelik ihraçlar da sürüyor. Son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 73 personel daha ihraç edildi. Milli Savunma Bakanlığı, kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli 820 personelin orduyla ilişiği kesmişti. Bir hafta önce de 76 hâkim subay ihraç edilmişti. Hava Kuvvetleri'nde gerçekleşen 73 kişilik son ihraç ile birlikte TSK'dan atılan toplam FETÖ'cü asker sayısı 4 bin 600 oldu. 4 bin 600 personelin 151'i ise generallerden oluşuyor. Dün Hava Kuvvetleri'nden atılan 73 personelin 66'sının subay, 7'sinin de astsubay olduğu öğrenildi.



ORDUMUZ DAHA DA GÜÇLENİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Personel ihraçları azami hassasiyet gösterilerek yapılıyor. Ülkesiyle, milletine bağlı kahraman askerlerimiz görevlerini başarıyla sürdürüyor. Ordumuz, FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe çok daha güçlenerek milletimizin hizmetine devam ediyor" ifadelerine yer verildi.





6 PİLOT DÖNÜŞ İÇİN BAŞVURDU

Ordudan ihraçlar sürerken diğer yandan da Hava Kuvvetleri'ndeki pilot açığının kapatılması için ilk adımlar atılıyor. Kısa süre önce FETÖ kumpasıyla ordudan ihraç edilen veya emekli olmak zorunda kalan eski pilotların Hava Kuvvetleri'ne dönüşünün yolu açılmıştı. Bu kapsamda ilk olarak 6 pilot Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı ziyaret ederek, geri dönmek için başvuru yaptı. Pilotlar duygularını Hava Kuvvetleri'nin internet sitesinden paylaştı: "Vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasında bize düşen görevleri yapmak üzere kısa süreliğine ayrı kaldığımız kartallar yuvasına geri dönüş için ilk adımı atmanın haklı gururunu yaşıyoruz."